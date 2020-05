Sonos introduceert nieuwe Sonos ARC soundbar met Dolby Atmos-ondersteuning

Sonos heeft al jaren een soundbar in het assortiment, deze was inmiddels behoorlijk verouderd. Vandaag heeft Sonos een nieuwe soundbar op de markt gebracht, de Sonos ARC.

Nieuwe Sonos ARC

Al enkele weken waren er enkele geruchten over nieuwe producten, het was al even te verwachten dat het zou gaan om een nieuwe Sonos Playbar. De originele Playbar stamt uit 2013.

De nieuwe Sonos ARC is geïnspireerd op de Beam en is Dolby Atmos compatibel met ook HDMI. Net als bij de huidige Playbar zijn de surround-kanalen draadloos toe te voegen. Hierbij kan je denken aan een tweetal Sonos One’s of twee Sonos Five’s. Voor een extra laag is het ook mogelijk om de nieuwe Sonos Sub toe te voegen.

Intern is er veel nieuwe verbeteringen, zo is de Sonos Arc voorzien van vele drivers. Sonos geeft wel aan dat het geen vervanging is van de surround-kanalen. Wil je écht surround dan is het aangeraden om een tweetal achterspeakers te gebruiken.

De Sonos ARC is met zijn elf drivers behoorlijk premium. Twee daarvan wijzen omhoog om de audio door de kamer te verplaatsen, hierdoor ontstaat er een virtueel surroundsoundeffect.

De Sonos Arc is beschikbaar in zwart en wit, heeft een afmeting van 87x1142x116 millimeter en beschikt ook over een viertal ingebouwde microfoons voor de spraakbediening.

Prijs en beschikbaarheid

De prijs van de Sonos ARC is 899 euro. Sonos zal het product vanaf 10 juni verkopen in Nederland en België.