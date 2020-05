Nintendo Switch en Animal Crossing verkoophit, waar is nog voorraad?

Nintendo zag de verkopen van de Switch in het afgelopen kwartaal flink toenemen. De stijging was met ruim een derde ten opzichten van vorig jaar behoorlijk. Ook de game Animal Crossing: New Horizons is een behoorlijke hit.

In het afgelopen boekjaar van april 2019 tot en met maart 2020 zijn er 21 miljoen exemplaren van de Switch verscheept. Afgelopen kwartaal was er een stijging van 3,29 miljoen exemplaren in vergelijking met een jaar eerder.

In totaal heeft Nintendo 55,77 miljoen exemplaren verkocht van de Swich. Afgelopen jaar verkocht Nintendo 14,8 miljoen exemplaren van de Switch en 6,2 miljoen stuks van de goedkopere Switch Lite.

Vooral Animal Crossing is enorm populair. De game is een groot verkoopsucces en is in de eerste zes weken al 13,4 miljoen keer verkocht. De game is sinds 20 maart te verkrijgen.

Voorraad

De voorraad is slechts beperkt, hierdoor is het lastig om een Nintendo Switch te bemachtigen. Wel heeft Nintendo laten weten dat de productie weer redelijk opgang komt.

Regelmatig is er nieuwe voorraad te vinden bij de Nederlandse webwinkels. Hierdoor is het aangeraden om de sites van Bol.com, Coolblue en MediaMarkt in de gaten te houden. Ook de Nederlandse site van Amazon heeft regelmatig aanbod.

Voor het Bol.com aanbod kan je deze pagina bekijken.

Update 07-05: Voorraad bij Bol.com

De console is nu uit voorraad leverbaar bij Bol.com voor 328 euro. Bekijk de productpagina.

Switch Lite goed verkrijgbaar

Bij Bol.com is de Nintendo Switch Lite te verkrijgen voor iets meer dan 200 euro. Bekijk de website van Bol.com voor het complete aanbod en de aanbiedingen voor de Nintendo Switch Lite. Deze console is goed te verkrijgen.