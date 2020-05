Opzoek naar een Nintendo Switch console? Opnieuw voorraad bij bol.com

De Nintendo Switch is lastig te verkrijgen, toch is er vandaag weer voorraad binnengekomen. Bij Bol.com is er een nieuwe voorraad van het grijze exemplaar. Op 07-05-2020 is deze te bestellen voor 329 euro.

Voorraad bij Bol.com

De voorraad bij de Nederlandse winkels van de Nintendo Switch wordt steeds opnieuw aangevuld. Vandaag is er onder andere bij Bol.com weer voorraad. Zo is de Nintendo Switch te bestellen voor een bedrag van 329 euro. Uiteraard moet je niet te lang wachten omdat de console behoorlijk snel verkocht zal worden. Het gaat hierbij om het vernieuwde model.

De productpagina van de Nintendo Switch in het grijs met een verbeterde accuduur is hier te vinden bij Bol.com

De grijze is uit voorraad leverbaar. Vandaag voor 22:00 besteld is zelfs morgen in huis. Vooralsnog is Bol.com een van de weinige waar weer een voorraad beschikbaar is.

Update 07-05-2020: Helaas is het behoorlijk snel gegaan, de console is opnieuw uitverkocht. We zullen deze pagina regelmatig updaten bij nieuwe voorraad.

Nintendo Switch Lite?

Ook de Nintendo Switch Lite is nog altijd goed te verkrijgen en binnen één werkdag in huis bij de meeste webshop. De Nintendo Switch Lite is de compacte handheld. In vergelijking met de Nintendo Switch is de Lite kleiner en heeft een 5,5-inch scherm. Ook heeft de console niet de mogelijkheid om aan te sluiten op een beeldscherm en heeft geen losse Joy-Cons. Een groot voordeel is wel dat de console goed is te verkrijgen voor een aantrekkelijke prijs. Ook een aantal games welke de handheld modus niet ondersteunen zullen niet werken op de Switch Lite. Het grootste voordeel is de compacte behuizing en de aantrekkelijke prijs – en uiteraard de goede beschikbaarheid van deze console.

Bij Bol.com is de Nintendo Switch te verkrijgen voor iets meer dan 200 euro. Bekijk de website van Bol.com voor het complete aanbod en de aanbiedingen.