Disney+ in september actief voor België

Disney brengt de streamingdienst Disney+ vanaf september in België uit. De dienst is al een tijd beschikbaar in Nederland en andere Europese landen, al eerder is bekend dat Disney+ vanaf deze zomer ook naar België zou komen. Nu is de datum september definitief voor de dienst.

Disney+ in september actief in België

Het exacte moment is vooralsnog onduidelijk in september. Disney geeft alleen aan dat er in september een release zal plaatsvinden voor België.

[HALLO] We kunnen eindelijk aankondigen dat Disney+ in september 2020 beschikbaar zal zijn in België! Schrijf je in via https://t.co/DEE0PupQcd om de laatste updates te ontvangen. pic.twitter.com/hlSoeoaqaO — Disney België (@DisneyBE) May 7, 2020

Ook is de prijs nog niet officieel. Het is te verwachten dat de zelfde prijs als in Nederland aangehouden zal worden. In Nederland betalen de gebruiker 6,99 euro per maand of 69,99 euro per jaar.

Vorig jaar verscheen de dienst naar veel Europese landen, waaronder ook Nederland. Later is de dienst beschikbaar gesteld voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels is de dienst ook beschikbaar in Duitsland, Spanje en Frankrijk.