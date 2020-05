Apple staat op punt om nieuwe Apple TV met 4K te onthullen

Het lijkt erop dat Apple snel met een nieuwe generatie Apple TV komt welke beschikt over 4K. De geruchten gaan rond dat het apparaat klaar is om verscheept te worden.

Dat beweert de oprichter van tech-site Front Page Tech Jon Prosser. Volgens Jon Prosser heeft de Apple TV 4K de codenaam Neptune T1125. Daarnaast komt Apple naast de nieuwe Apple TV mogelijk ook met een nieuwe iMac en Airpods.

Volgens de laatste geruchten beschikt de nieuwste versie van de Apple TV een A12X processor. Daarnaast heeft de gebruiker de keuzen tussen een model met 64GB of 128GB opslag. Meer nieuws is vooralsnog niet beschikbaar.

New Apple TV 4K with A12X – 64GB/128GB ready to ship. 👀

Codename: Neptune T1125

Another one of those things that could drop any time. Apple got no chill right now 😬😂

I’ll let you know if/when I hear a date. Who knows, maybe Apple can keep it a secret from me 🤗

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 7, 2020