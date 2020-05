Nieuwe VanMoof S3 en X3 te verkrijgen voor goedkoper bedrag

De voorgaande VanMoof fietsen waren behoorlijk aan de prijs. De S3 en de X3 zijn de nieuwe varianten welke in vergelijking met de voorgangers goedkoper zijn. VanMoof houdt de prijs onder de 2.000 euro. Uiteraard beschikken de fietsen over een aantal nieuwe technische toevoegingen zoals vier elektronische versnellingen.

De verbeterde motor versterkt volgens VanMoof de trapkracht vier keer tot een maximale topsnelheid van 25 km/u. Door de compacte behuizing van de motor is deze bijna geluidsloos. Door de Turbo Boost zal er extra kracht worden gezet op de motor.

De Van Moof X3 is technisch dezelfde fiets als de S3, alleen dan met kleinere wielen een X-frame.

Een aantal zaken zijn nieuw, om te beginnen de prijs. De Van Moof S3 is te verkrijgen voor 1998 euro. Als techniek zijn er nu vier automatische versnelling – voor een elektrische fiets is dit vrij uniek.

De vorige Van Moof Electrified was behoorlijk aan de prijs. De concurrenten zoals de Cowboy en Storm City waren aanzienlijk goedkoper. Ook de Nederlandse WATT New York was behoorlijk goedkoper in vergelijking met de VanMoof. Om deze reden is de prijs flink aangepast.

De S3 heeft nu vier versnellingen, in plaats van de twee versnellingen op de S2. Dit zijn vier automatische versnellingen, zelf schakelen is hierdoor niet mogelijk. Het moment van schakelen kan je per versnelling configureren via de app.

De S3 en X3 hebben een elektromotor met een vermogen van 250W die een boostmodus en vier assistentieniveaus biedt, voor een maximale snelheid van 25km/u. De boost modus heeft een koppel van 59Nm. Door de 504Wh-accu is er een bereik van 60 tot 150 kilometer mogelijk.

Het elektronische brein van de S3 zit in een verwijderbare cartridge verwerkt in de bovenbuis. Ook met de optie om deze eenvoudig te vervangen. De nieuwe S3 bevat onder andere ook een verbeterde ingebouwde luidspreker welke aanzienlijk luider is geworden. Deze kan je gebruiken voor het antidiefstalsysteem of de bel.

In vergelijking met zijn voorgangers is de belangrijkste wijziging de prijs.