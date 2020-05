Google Stadia controller kan nu ook draadloos verbinden met je pc

De functie was een van de meest gevraagde functies op het Stadia controller. Maar vanaf nu is het eindelijk mogelijk om de Google Stadia controller draadloos te verbinden met je pc.

Google Stadia

Je kan de controller nu gebruikers zonder de USB-C kabel in je PC te stoppen. De ingebouwde draadloze verbinding kan hierdoor gebruikt worden. Al had dit eigenlijk een functie moeten zijn vanaf de Stadia release.

Om de controller aan het werk te krijgen moet je eenmalig een nieuwe verbinding leggen via je wifi-netwerk.

Google is begonnen met de uitrol van de update. Door de controller rechtstreeks te verbinden met je WiFi-netwerk in plaats van met de controller, is er een snelle response tussen de controller en de cloud gamedienst. Hierdoor is er een snelle interactie met de server. Vooral voor cloud gaming is dit een absolute eis, om het snel en soepel te laten werken.

Google Stadia blijft vernieuwen en komt regelmatig met nieuwe features.