Alle iPhone 12 modellen krijgen 5G, maar wel met beperkingen

De geruchten over de iPhone 12 verschijnen in een behoorlijk tempo. Het laatste gerucht geeft meer informatie vrij over de iPhone 12 en de 5G connectiviteit van de toestellen.

Jon Prosser, een analist en tech leaker, laat weten dat de nieuwe iPhone 12 modellen in staat zullen zijn om met 5G-verbinding te kunnen maken. In totaal komen er vier nieuwe exemplaren. Er zijn wel enkele verschillen.

Prosser laat weten dat de huidige informatie wel hij heeft ingezien bevestigd dat de goedkopere modellen van de iPhone 12 met een 5,4-inch en 6,1-inch scherm geen snellere mmWave 5G-connectiviteit zullen hebben.

mmWave 5G heeft een hogere snelheid, de concurrerende techniek sub-6 wordt vaker gebruikt. Verizon werkt bijvoorbeeld volledig op de mmWave 5G-technologie. Hiermee is de verwachting dat de goedkopere iPhones niet werken op dat specifieke netwerk. In Nederland is het onduidelijk welke technieken gebruikt worden op het netwerk.

Volgens Prosser zijn er twee high-end iPhone toestellen welke wel werken met de mmWave 5G-technologie. Jon Prosser is in het verleden behoorlijk accuraat geweest over de aankomende Apple producten.