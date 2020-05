DJI Matrice 300 RTK: Drone vlaggenschip in de Matrice-serie met vliegduur van 1 uur

DJI heeft onlangs een nieuwe drone uitgebracht. De Matrice 300 RTK is het derde vlaggenschip in de Matrice-serie en is vooral gericht op de professionele en zakelijke gebruikers.

De DJI Matrice 300 is een nieuwe professionele drone welke beschikt over een aantal interessante functionaliteiten.

Op de DJI Matrice 300 RTK kunnen meerder camera’s gemonteerd worden. In totaal is er ruimte om een drietal camera’s te monteren. Een daarvan is de nieuwe Zenmuse H20 camera. Dit is een nieuwe 23x optische zoomcamera met 20 megapixel sensor en een laser range finder welke goed is voor een bereik van 1.200 meter. Naast camera’s kunnen ook een LED-schijnwerper of warmtebeeldcamera gemonteerd worden.

De vliegtijd is behoorlijk lang met bijna een uur. Hiermee is het een van de weinige drones van DJI welke een vliegtijd heeft van meer dan een uur.

Eén van de nieuwe mogelijkheden is het automatisch uitvoeren van inspectievluchten. Middels Live Mission Recording kan een inspectievlucht worden opgenomen, inclusief alle bewegingen en zoomacties welke worden toegepast. Vervolgens kan de actie opnieuw automatisch uitgevoerd worden door de drone.

De mogelijkheid is ook aanwezig om de besturing van de drone over te dragen aan een andere piloot. Ook een tweede operator is mogelijk, waarmee je met twee bestuurders de drone kan bedienen.

Beschikbaarheid

De DJI Matrice 300 RTK is binnenkort beschikbaar bij dealers die DJI-Enterprise producten verkopen. Verwacht wel een behoorlijke prijs. Aangezien de enterprise drones al snel in de duizenden euro’s kunnen lopen. Zeker gezien de functionaliteiten welke aanwezig zijn.