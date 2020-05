‘iPhone 12 Pro krijgt 120Hz ProMotion scherm’

De geruchten over de iPhone 12 Pro blijven binnenkomen. Waarschijnlijk krijgt de iPhone 12 Pro een iPad Pro-achtig ontwerp, zo is bekend geworden uit eerdere geruchten. Nu is dat niet de enige vernieuwing aan het aankomende vlaggenschip.

Scherm iPhone 12 Pro

Het gerucht gaat momenteel rond dat de nieuwe iPhone 12 Pro zal beschikken over een ProMotion-scherm. Dit scherm kennen we van de iPad Pro. Daarnaast krijgt Apple’s nieuwe toptoestel een verbeterd Face ID en 3x optische zoom.

Was Weinbanch heeft het gerucht gedeeld met het YouTube-kanaal EverythingApplePro. Volgens het YouTube-kanaal zal de iPhone beschikken over een ProMotion-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Tot nu toe had de iPhone een verversingssnelheid van 60 Hz. De verdubbeling maakt het beeld net even wat vloeiender, wat je bij het scrollen en swipen zal gaan merken.

Om de batterij te besparen zal de ProMotion techniek dynamisch zijn, om hiermee de batterij te sparen. Dit betekent dat het scherm varieert tussen 60 Hz en 120 Hz.

De iPhone 12 wordt de eerste iPhone in drie jaar tijd met een vernieuwd ontwerp. Naar verwachting heeft het design veel weg van de oudere iPhone 4 en iPhone 5. De nieuwe iPhones worden naar verwachting in september gepresenteerd.