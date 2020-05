4 apps die je leven een stuk eenvoudiger maken!

Het grote voordeel van de toenemende invloed van technologie is dat het leven voor de mens steeds makkelijker wordt. Tegenwoordig heb je overal wel een app voor die je kan helpen om een probleem op te lossen of om obstakels uit de weg te ruimen. Er zijn echter ook een hele hoop overbodige apps, die alleen maar onnodige ruimte innemen op je telefoon. Wij zetten een aantal apps voor je op een rij die je leven een stuk eenvoudiger maken.

1 Tikkie

Tikkie is een app waarmee je een betaalverzoek kunt maken. Je kunt iemand dit betaalverzoek dan bijvoorbeeld sturen op Whatsapp, zodat diegene het geld, dat hij of zij jou nog schuldig was, binnen een paar klikken eenvoudig kan overmaken. Tikkie is vooral handig als jij iets voor een vriendengroep hebt voorgeschoten. Je stuurt de volgende dag iedereen een Tikkie met daarin het bedrag dat jij individueel voor ze hebt voorgeschoten. Zo hoef je niet langer tig keer te vragen of iemand je kan terugbetalen.

2 Waze

Waze is een zeer relevante app in deze tijd, aangezien het detecteert waar er bij jouw buurt in de files staan, om hiervan op tijdmelding te geven. Zo weet je dus ruim van tevoren waar een file staat en kun je een alternatieve route plannen. Met deze app kom je nooit meer te laat omdat je vast stond in de file.

3 IMDb

IMDb is een online database waarmee je gemakkelijk kunt checken welke rating een bepaalde film of serie heeft (op een schaal van 1 tot 10), maar ook hoeveel seizoenen ervan zijn, welke acteurs er in spelen en wanneer de film of serie is gemaakt. Ook kun je er vaak een korte introductie van de film of serie lezen. Op deze manier kun je, voordat je bijvoorbeeld aan een serie gaat beginnen, gemakkelijk zien of deze goed is ontvangen en waar het over gaat. Als de serie een beoordeling heeft van een 4, dan is het wellicht beter om op zoek te gaan naar een andere. Films kun je onder andere kijken op Netflix, maar wist je dat gratis films kijken op YouTube ook mogelijk is?

4 Wiebetaaltwat

Wiebetaaltwat is een app die uitermate geschikt is voor een huishouden zonder gemeenschappelijke rekening of een vriendengroep die op vakantie gaat. Wat de app eigenlijk doet is dat het bijhoudt wie wat en hoeveel heeft betaald. Elk bedrag dat tijdens de vakantie door iemand is betaald (bijvoorbeeld de boodschappen) kan in zijn volledigheid “op Wiebetaaltwat” worden gezet. Je geeft dan als persoon die betaald heeft aan hoeveel je hebt betaald en wie ervan hebben mee geprofiteerd. Als persoon X de boodschappen voor hemzelf en 2 vrienden heeft betaald van 15 euro, dan zul je na invoering van het bedrag zien dat persoon X 10 euro in de plus staat en dat zijn twee vrienden allebei 5 euro in de min staan. Aan het eind van de vakantie klik je op afrekenen en kun je eenvoudig zien wie wat moet betalen.

Zijn we nog apps vergeten? En welke app gebruik jij het meest? Meer handige techtips vind je op Tipify.nl!