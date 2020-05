Poco F2 Pro smartphone: Krachtige hardware voor een relatief lage prijs

Het Chinese Xiaomi heeft een opvolger van zijn eerder Pocophone op de markt gebracht. De nieuwe Poco F2 Pro beschikt over krachtige hardware en zal verkocht worden voor een relatief lage prijs.

Poco F2 Pro smartphone

De nieuwe Poco F2 smartphone moet wereldwijd op de markt verschijnen, ook in Nederland moet de smartphone gaan verschijnen.

Onder de motorkap is er een Snapdragon 865-processor te vinden. Het scherm is 6,67-inch groot en heeft een resolutie van 2220 bij 1080 pixels. Het type scherm is een OLED-display. De vingerafdrukscanner is verwerkt in het scherm. Verder is er 6GB aan werkgeheugen aanwezig en 128GB aan opslag. Er is ook een versie met 8GB aan RAM en 265GB opslagruimte.

Aan de achterzijde van de smartphone zijn er een viertal camera’s te vinden, waarvan een hoofdlens met een sensor van 64 megapixel. Daarnaast is er ook een 13 megapixel ultra wide, 5 megapixel telefotolens en een 2 megapixel dieptesensor te vinden.

Beschikbaarheid

De smartphone zal verkocht worden voor een bedrag van 499 euro. Voor dat bedrag krijg je de beschikking over 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslag. Voor 599 krijg je 8GB aan RAM en 256GB aan interne opslagruimte.

Vooral in vergelijking met de concurrentie is de prijs behoorlijk goedkoop gezien de specificaties.