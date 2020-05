Nintendo switch kopen? Hier is de console nog op voorraad en beschikbaar

Wanneer je al enkele weken een Nintendo Switch wil bestellen, is het je vast opgevallen dat de voorraad zeer beperkt is. De console is nauwelijks te verkrijgen, deels door de coronacrisis – maar ook de enorme populariteit van een een aantal games, zoals Animal Crossing en Ring Fit Adventure.

Nintendo Switch bestellen

Al enkele weken is de Nintendo Switch lastig te verkrijgen, niet vreemd aangezien de Nintendo Switch een enorm succes is voor Nintendo. Ook de succesgame Animal Crossing: new Horizons is enorm populair. En is direct de populairste game welke ooit is verschenen voor de console.

Al tijden is de console slecht leverbaar en niet voorradig. Naast de Nintendo Switch zijn ook accessoires nauwelijks te verkrijgen, denk hierbij aan de Ring Fit Adventure. Nintendo heeft inmiddels wel laten weten dat ze productie willen blijven opschroeven om de vraag te kunnen voldoen.

Voorraad bij Nederlandse winkels

De voorraad bij de Nederlandse winkels van de Nintendo Switch wordt steeds opnieuw aangevuld. Vooral bij Coolblue, Bol.com en Amazon is er regelmatig een nieuwe levering. Ook zijn deze webwinkels nog redelijk netjes met prijzen van rond de 329 euro. Momenteel zijn er veel webshops met enorme prijzen vanwege de populariteit. We zullen deze pagina regelmatig bijwerken van nieuwe bestelopties. Wel is de voorraad zo weer uitverkocht.

De productpagina van de Nintendo Switch in het grijs met een verbeterde accuduur is hier te vinden bij Bol.com Het volledige aanbod is te vinden op de Nintendo Switch pagina van Bol.com

Update 11-05-2020 11:10: Bij Bol.com is de Nintendo Switch weer te verkrijgen in het Neon.

Update 07-05-2020 19:00: Er is opnieuw voorraad bij Bol.com. Gebruik hiervoor de. De console is verkrijgbaar voor 328 euro.

Update 07-05-2020 20:40: De producten zijn weer uitverkocht. Er is nu een duurder exemplaar beschikbaar.

Nintendo Switch Lite voldoende?

Ook de Nintendo Switch Lite is nog altijd goed te verkrijgen en binnen één werkdag in huis bij de meeste webshop. De Nintendo Switch Lite is de compacte handheld. In vergelijking met de Nintendo Switch is de Lite kleiner en heeft een 5,5-inch scherm. Ook heeft de console niet de mogelijkheid om aan te sluiten op een beeldscherm en heeft geen losse Joy-Cons. Een groot voordeel is wel dat de console goed is te verkrijgen voor een aantrekkelijke prijs. Ook een aantal games welke de handheld modus niet ondersteunen zullen niet werken op de Switch Lite. Het grootste voordeel is de compacte behuizing en de aantrekkelijke prijs – en uiteraard de goede beschikbaarheid van deze console.

De Nintendo Switch Lite is te verkrijgen voor gemiddeld 216 euro bij Bol.com.