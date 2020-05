Voordelen van cloud hosting als ondernemer

Cloud hosting is momenteel behoorlijk populair. Tegenwoordig zien we steeds meer naar de cloud verhuizen, denk hierbij aan applicaties, digitale werkplekken en server omgevingen. Er zijn een aantal goede redenen waarom de cloud extra voordelen heeft tegenover een traditionele server/ of hosting op een eigen server. In dit artikel nemen we je mee in de voordelen.

Flexibel en schaalbaar

Als ondernemer heeft het vaak de voorkeur om niet in één keer flinke kosten uit te geven. Flexibel en schaalbaar is hierbij belangrijk. Vragen die hierbij vaak voorkomen is; Welke server is er nodig, hoeveel capaciteit is er vereist, is de capaciteit voldoende? De meeste cloudoplossingen zijn volledig virtueel en zijn hierbij schaalbaar en flexibel. Waarmee extra opslag, geheugen of capaciteit eenvoudig is bij te schalen. Verwacht je even kort een toestroom van het verkeer? Met een virtuele omgeving is het mogelijk om dit eenvoudig bij te schalen voor een selecte periode.

Een goed voorbeeld is in de vorm van een campagne voor een nieuwe website. Stel er is een nieuwe campagne op je online dienst en je verwacht een flinke toestroom van de bezoekers. Je wil niet voor alleen een enkele campagne allemaal hardware inkopen. Met de cloud is het mogelijk om voor de selecte periode de capaciteit te verhogen, wanneer de campagne is afgelopen schaal je alles weer terug – hierdoor zit je niet met langlopende kosten en ben je enorm schaalbaar in specifieke gevallen en kan je de bezoekers nog steeds zonder problemen laten landen op je website. Cloud hosting https://www.tilaa.com/nl/cloud-hosting is hierbij een goede oplossing.

Defecte server?

Een defecte server stond voorheen gelijk aan een lange uitval van de bereikbaar, voor ondernemers niet de fijnste situatie. Bij cloud hosting ben je niet afhankelijk van een bepaalde hardwarebron en is switchen automatisch. De cloud leverancier heeft hierbij een virtueel platform ingericht, waarvan de klanten gebruik maken. Gaat er bijvoorbeeld een hardeschijf stuk of een server, dan zal dit door de server partij opgelost worden. Staat je website nog lokaal – dan ben je zelf volledig verantwoordelijk voor de omgeving, server en de componenten.

Wetgeving

De meeste ondernemers moeten tegenwoordig volgens een aantal regels werken met de veiligheid en opslag van de locatie. Hiermee is de beveiliging en security extra belangrijk. Bij een cloud provider heb je vaak zelf de keus in welk land/ regio de diensten worden afgenomen. Hierbij is bijvoorbeeld in het geval van een oplossing over meerdere landen ook mogelijk om in meerdere datacenters wereldwijd de diensten te configureren.

Daarnaast zijn de meeste cloud hosting bedrijven voorzien van strenge certificeringseisen, waarmee de basis goed is ingericht. Voor Nederland is het vooral belangrijk dat de data voldoet aan de Europese wet- en regelgeving.

Snel veranderen?

Om de ondernemers het nog makkelijker te maken is bij de meeste cloud hosting providers mogelijk om vanuit een eigen dashboard te resources te veranderen. Heb je meer opslag nodig of meer geheugen? Via een aantal klikken kan je dit volledig zelf configureren en uiteraard ook weer afbouwen om zo de kosten scherp te houden.

Voordelen van een VPS?

In het specifieke geval van een VPS zijn er ook een aantal voordelen voor bijvoorbeeld applicaties of websites in vergelijking met een eigen oplossing. Wij zelf vinden de belangrijkste;

Hoge performance op de VPS

Vaak vrij in de software

Voorgeïnstalleerde VPS of eigen inrichting

Schaalbaar

Eigen omgeving, en geen data en resources delen met andere klanten op dezelfde VPS.

Vooral in vergelijking met een shared hostingpakket zijn er veel voordelen. Vaak is een shared hostingpakket een gedeelde omgeving waar meerdere gebruikers op kunnen werken. Bij een VPS heb je een virtuele omgeving echt voor jezelf met de vooraf ingestelde resources. Dit is wel wat duurder, maar voor de grotere applicaties zeker een aanrader om de meest optimale prestaties te behalen.

De cloud gaat snel