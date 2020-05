Sony: PlayStation 5 nog op schema voor release eind dit jaar

De verkoopstart van de PlayStation 5 is ondanks de coronacrisis nog steeds gepland voor het einde van dit jaar, zo heeft Sony laten weten.

PlayStation 5 loopt op schema

Het Japanse bedrijf heeft de informatie over de PlayStation 5 vrijgegeven bij de onthulling van zijn nieuwste kwartaalcijfers. Bij de cijfers is er een 14 procent lagere omzet in vergelijking met een jaar geleden. De daling was te verwachten, aangezien de PlayStation 4 bijna een opvolger zal komen. De nieuwe console is hierdoor extra belangrijk voor Sony.

Sony laat weten dat er op dit moment geen grote problemen zijn ontstaan met de ontwikkeling van de nieuwe console en de productie.

“Wat betreft de lancering van de PlayStation 5, hoewel factoren zoals thuiswerkers en beperkingen op internationale reizen enkele uitdagingen hebben opgeleverd met betrekking tot een deel van het testproces en de kwalificatie van productielijnen, vordert de ontwikkeling met de geplande release van de console voor het feestdagen seizoen van 2020. Op dit moment zijn er nog geen grote problemen ontstaan ​​in de pijplijn voor de ontwikkeling van spelsoftware voor Sony’s eigen first-party studio’s of de studio’s van haar partners”, aldus Sony.

Naast de nieuwe PlayStation 5 is ook de nieuwe Xbox Series X nog steeds op schema en is gepland voor een verkoopstart tijdens de feestdagen.