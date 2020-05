GTA 5 gratis tot 21 mei: De game is nu gratis te downloaden voor de PC

Grand Theft Auto V is een van de grootste games van de laatste jaren. De game is een enorm succes, en nog altijd zijn er vele gebruikers welke de game spelen. Mocht je in het bezit zijn van een pc, dan kun je GTA 5 gratis scoren.

GTA 5 gratis te downloaden

Vanaf vandaag is de game gratis te downloaden uit de Epic Game Store. Na het downloaden is het mogelijk om de game voor altijd te gebruiken zonder te bepalen.

Officieel door Rockstar Games is het nieuws nog niet uitgebracht. Maar Epic zelf heeft via een tweet laten weten dat GTA 5 gratis is te downloaden vanuit de Epic Game Store. Vanaf vandaag is de game zichtbaar in de Store.

Het gratis downloaden van de game is mogelijk tot 21 mei. Na deze datum moet je gewoon weer betalen. Een voorwaarde is wel een account bij Epic Games, maar mocht je Fortnite spelen, dan heb je deze al.

Update: Vanwege de drukte is de store van Epic Games momenteel overbelast.