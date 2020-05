Facebook Messenger Rooms beschikbaar: Videochat met 50 gebruikers tegelijk

Vorige maand verscheen de onthulling van Facebook Messenger Room. Dit was het alternatief van Facebook op de dienst Zoom. Sinds de onthulling verscheen de dienst voor een aantal landen en kleine groepen gebruikers. Maar vanaf nu is de dienst voor iedereen te gebruiken.

Deelname tot vijftig mensen

Zo heeft Facebook laten weten in een nieuwe blogpost. In die post legt het bedrijf uit hoe de dienst precies werkt. De digitale rooms kan je delen via het sociale netwerk. Je kunt zelf bepalen wie je room kan zien en wie er mag deelnemen. Als beheerder heb je ook een aantal opties extra, zoals bijvoorbeeld het sluiten van de digitale kamer.

Facebook laat duidelijk weten dat je zelf de controle hebt over wie er mag meedoen en wie er binnen mag komen. Mocht je een link ontvangen, dan heb je via de link de mogelijkheid om te joinen. Dit werkt onder andere op een computer of smartphone. Een download van een programma is niet nodig.

Gebruikers van de dienst kunnen zonder tijdslimiet met vijftig mensen tegelijkertijd videobellen.