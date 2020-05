Het vergeten apparaat: Samsung Galaxy Sll smartphone

In deze reeks van artikelen gaan we verder in op het vergeten apparaat. Het doel is om terug te blikken op de apparaten van vroeger en welke technieken destijds zijn gebruikt. In dit artikel gaan we verder in op de Samsung SII. De wereldhit van Samsung op de smartphonemarkt.

Samsung Galaxy Sll smartphone

Een van de populairste smartphones in de begintijden van Android was de Samsung Galaxy SII. De smartphone was een absolute wereldhit en is in de eerste 55 dagen 3 miljoen keer verkocht. Vervolgens werd Samsung in 2012 een van de grootste spelers op de smartphonemarkt. En vandaag is dat nog steeds het geval.

De smartphone verscheen alweer een tijd geleden, om precies te zijn in 2011 tijdens het Mobile World Congress. De Galaxy SII was een absolute hit in het vervolgjaar.

In de eerste 55 dagen werd de smartphone al 3 miljoen keer verkocht. Hoeveel aantallen er in totaal zijn verkocht is onduidelijk – maar het zou gaat om tientallen miljoenen. Ook in Nederland was de smartphone een enorm succes.

Specificaties

Het toestel had ten opzichten van zijn voorganger een aantal verbetering. De camera was een 8 megapixel exemplaar. Het 4,3-inch scherm beschikte over een resolutie van 480 bij 800 pixels en was van het type Super Amoled.

Er kon nu worden gekozen tussen een intern geheugen van 16 GB of 32 GB. Ook de processor is opnieuw verbeterd. De Galaxy S II gebruikt een dualcoreprocessor met een kloksnelheid van 1,2Ghz.

Het toestel verscheen op de markt met Android 2.3.4 en heeft een update gekregen tot Android 4.1.

Hiermee is de Galaxy SII een van de betere smartphones in de begintijden van Android voor Samsung.