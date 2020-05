Samsung introduceert betaalbare Galaxy A21s smartphone

Samsung heeft vandaag officieel de nieuwe Galaxy A21s uitgebracht. Het gaat hierbij om een betaalbare smartphone welke beschikt over prima specificaties.

Galaxy A21s smartphone

Al enkele weken gaan er geruchten rond over de Galaxy A21s, en was het zo goed als duidelijk dat de smartphone op de markt zou komen. Samsung heeft nu alle informatie vrijgegeven over de nieuwe smartphone.

De smartphone beschikt over een 6,5-inch scherm met een resolutie van 720 x 1600 pixels. Onder de motorkap is er een Exynos 850 processor te vinden welke is geklokt op 2.0Ghz. De batterij is 5000mAh.

Aan de achterzijde zijn er een viertal camera’s te vinden waaronder een 48MP hoofdcamera, macrolens en een 8MP groothoeklens. ook is er een 2MP dieptesensor aanwezig.

De Galaxy A21s verschijnt in een aantal configuraties met 3GB, 4GB of 6GB RAM, en 32GB of 64GB opslagcapaciteit. Of alle specificaties ook naar Europa komen is vooralsnog nog onbekend.

Beschikbaarheid

Samsung heeft nog geen informatie vrijgegeven over de prijs, maar wij verwachten een prijs rond de 200 euro voor de smartphone.