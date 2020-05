Samsung met komt met betaalbare Galaxy A41 smartphone

Na de eerste aankondiging van de Galaxy A21s, heeft Samsung ook de Galaxy A41 op de markt gebracht. De nieuwe Galaxy A41 is een smartphone met een 6,1-inch camera en een drietal cameramodules aan de achterzijde.

Galaxy A41 smartphone

De Galaxy A41 van Samung beschikt over een 6,1-inch Super Amoled-scherm, de randen zijn beperkt tot een minimum. De resolutie van het scherm is 2400 bij 1080 pixels. Intern is er een MediaTek P65 octa-core SoC te vinden met 4GB aan RAM. Standaard is er 64GB aan opslag te vinden met de uitbreiding tot 512GB. In het scherm van het toestel is een optische vingerafdruksensor ingebouwd.

Aan de voorzijde is er een 25-megapixel exemplaar te vinden. Aan de achterzijde van de galaxy A41 smartphone zijn er een drietal camera’s te vinden. De hoofdmodule beschikt 48-megapixels, de groothoeklens over 8-megapixels en de dieptesensor heeft een sensor van 5-megapixel.

De adviesprijs van het toestel is 299 euro en komt op de markt in het zwart, wit en blauw. Ook is er een rode variant, maar deze komt waarschijnlijk niet naar Europa.