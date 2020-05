Mijlpaal voor Minecraft; 200 miljoen exemplaren verkocht

De populaire openwereldgame Minecraft heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Het spel is 200 miljoen keer verkocht, blijkt maandag uit cijfers van Microsoft.

Minecraft nog altijd populair

in vergelijking met september vorig jaar zijn er 24 miljoen meer verkocht. Toen stond het aantal nog op 176 miljoen verkochte exemplaren.

Populair

Minecraft is onlangs 11 jaar oud en is nog altijd enorm populair. Het aantal maandelijkse spelers groeit nog altijd behoorlijk. Momenteel heeft Minecraft 126 miljoen maandelijkse actieve spelers. In september waren er nog 112 miljoen spelers actief. Ten opzichten van de 200 miljoen verkochte exemplaren is 126 miljoen maandelijkse spelers enorm veel.

Vooral tijdens de uitbraak van het Coronavirus is de game enorm populair geworden.