Dit is de geannuleerde elektrische auto van Dyson

In oktober maakte Dyson officieel een einde aan het project rondom zijn elektrische auto. Al jaren was er vooral veel onduidelijkheid. Deze week heeft Dyson de eerste afbeeldingen vrijgegeven van de elektrische auto.

De elektrische auto van Dyson

Het bedrijf heeft ervoor gekozen om eindelijk te laten zien wat de geschrapte elektrische auto nu precies te bieden heeft.

In het interview met The Times geeft Dyson voor het eerst meer informatie over de elektrische auto. Zo zou de auto goed zijn voor een actieradius van 965,6 kilometer – gebaseerd op de solid-state batterijen van het bedrijf zelf.

De elektrische auto van Dyson zou een sportieve SUV zijn

Met een gewicht van 2,6 ton is de auto behoorlijk aan zijn gewicht. In 4,8 seconden zou de auto van 0 naar 100 kilometer per uur gaan. De elektrische auto van Dyson zou een sportieve SUV zijn met een lengte van vijf meter lang, twee meter breed en 1.7 meter hoog.

Dyson heeft laten weten dat het project 500 miljoen pond heeft gekost. De eigenaar James Dyson heeft dit volledig uit eigen zak betaald.

Naar verwacht was Dyson iets te ambitieus over de elektrische auto.

afbeelding: Dyson