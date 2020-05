Chrome gaat trackingcookies standaard blokkeren in incognitomodus

Google heeft laten weten dat ze in de Google Chrome browser zorgvuldiger om zullen gaan met de cookies, het gaat hierbij specifiek om de trackingcookies. Cookies van derden worden niet meer zomaar op je computer geplaatst bij het gebruik van de incognitomodus. Zo heeft Google vandaag laten weten.

Trackingcookies in incognitomodus

Cookies van derden worden meestal gebruik gemaakt om persoonlijke advertenties aan te bieden op basis van het surfgedrag. Google is al langer maatregelen aan het treffen tegen de trackingcookies. Binnen anderhalf jaar wil Google deze cookies helemaal uitfaseren. Dan kunnen de adverteerders alleen nog gebruikmaken van een privacyvriendelijker alternatief.

Chrome versie 83 bevat een aantal nieuwe functies welke zijn gericht op de security/ privacy, waaronder ook het vernieuwde privacy-en beveiligingsinstellingen scherm. Hierbij kan je in één opslag duidelijk zien of je wachtwoorden en extensies goed zijn beveiligd. Binnenkort zal de browser meer informatie bekend maken over de nieuwe manier van cookies. DNS-over-https is nu ook beschikbaar gesteld in versie 83.