Gerucht: Apple Glass zal worden verkocht voor 499 dollar

Al enkele jaren zijn er geruchten over een augmented-reality-bril van Apple. Deze week zijn er meer details verschenen over de nieuwe AR-bril van Apple. Volgens Jon Prosser komt de Apple Glass mogelijk al eind dit jaar voor een bedrag van 499 dollar.

Apple Glass

Dat zegt YouTuber Jon Prosser, recent heeft Jon Prosser meerdere onthullingen correct weten uit te lekken over Apple. Zo was hij correct met de iPhone SE en de introductie van de nieuwe MacBook Air en MacBook Pro. Ook over de iPhone 12 heeft Prosser al meerdere details vrijgegeven. Nu heeft hij meer info over de AR-bril van Apple.

De bril van Apple projecteert beelden op beide glazen en zal volgens Prosser de naam Apple Glass meekrijgen. Daarnaast geeft hij aan dat de bril voor een prijs van 499 dollar verkocht zal worden voor een standaardmontuur.

De Apple-bril heeft geen eigen processoren en bevat geen camera en leunt hierbij op het rekenwerk van de gekoppelde iPhone. De release is vooralsnog onduidelijk. Mogelijk heeft Apple het plan om de bril aan het einde van het jaar te onthullen. Vanwege het coronavirus is het mogelijk dat dit uitgesteld zal worden.