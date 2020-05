Microsoft HoloLens 2 vanaf najaar ook in Nederland te koop

Microsoft zal de HoloLens 2 vanaf dit najaar ook in Nederland te koop. De augmentedreality-bril is nog niet eerder in Nederland officieel te koop geweest, alleen via onofficiële omwegen was het mogelijk om de HoloLens te bemachtigen.

Zo heeft het bedrijf laten weten op zijn virtuele Build conferentie.

Met de HoloLens is het mogelijk om virtuele objecten bovenop de wereld te tonen als virtuele laag. De HoloLens 2 richt zich vooral op de zakelijke markt, dit is ook te zien in de adviesprijs. In de Verenigde Staten is de verkoopprijs 3.500 dollar.

Het is bekend dat de bril rond het najaar in Nederland verkocht zal worden. Een exacte verkoopdatum is vooralsnog onbekend. Naast Nederland komt de HoloLens 2 ook uit in; Zwitserland, Spanje, Oostenrijk, Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, België, Portugal, Polen, Singapore, Zuid-Korea, Hongkong en Taiwan.

Informatie zoals de Nederlandse prijs is vooralsnog niet bekend.