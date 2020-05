Bitcoin pizza dag (22-05-2020): Vandaag is het tien jaar geleden

Bitcoin Pizza Day is voor de meeste wellicht onbekend, toch is de Bitcoin Pizza Day een behoorlijk item in de Bitcoin community.

Op 22 mei 2010 is Bitcoin Pizza Day ontstaan. Vandaag is het precies negen jaar geleden. Laszlo Hanyecz betaalde voor twee pizza’s 10.000 Bitcoin, destijds goed voor ongeveer 40 dollar. Wanneer de Bitcoin was behouden is dit goed voor 40 miljoen dollar.

Voor velen is dit een van de eerste transacties vanuit de Bitcoin als betaalmiddel.

Het begin?

Laszlo Hanyecz had enorm trek in pizza, hij had de wens om te betalen met pizza’s, toen nog vrij onbekend. Op het forum van BitcoinTalk heeft hij een bericht geplaatst met de vraag wie er 10.000 Bitcoin wou ontvangen in ruil voor twee flinke pizza’s. Sinds dit moment is Bitcoin Pizza Day een jaarlijks terugkerende Bitcoin feestdag.

Huidige waarde

In 2010 was de waarde van 10.000 Bitcoin minimaal, tegenwoordig is dit een ander verhaal – aangezien de waarde momenteel staat op 9.130 dollar per Bitcoin. De gehele waarde zou daarmee uitkomen op ruim 91.3 miljoen dollar. In vergelijking met 2010 is de Bitcoin wel veel meer te verkrijgen, zo zijn er partijen als SATOSwelke de Bitcoin aanbieden en waar je ook kan verkopen.

Langzaam, maar enorme stijging in 2017

De waarde voor de Bitcoin en de volledige cryptomarkt groeide enorm in 2017. Op het hoogtepunt van de piek bereikte de Bitcoin een waarde van 20.000 dollar. Voorzichtig en zeker is de koers nu weer langzaam aan het stijgen en neemt de interesse toe. Nog altijd is er wel veel vraag vanuit de handelaren en beleggers omdat het koersverloop extreem is op de Bitcoin.

In 2010 was de Bitcoin vooral bekend door individuen op forums. Pas in 2011 begon de Bitcoin aandacht te krijgen en steeg de prijs met 258,7 procent. In 2012 na een diefstal van 50.000 Bitcoin daalde de waarde weer naar 5 dollar. Het einde van 2013 en het begin van 2014 was qua nieuws een actieve periode voor de Bitcoin. Er was een grootschalige hack met een waarde van 100 miljoen dollar wat werd gestolen van Bitcoin-portefeuille. Ook verbood China de digitale munt. Door het negatieve nieuws daalde de Bitcoin met 30 procent. Maar later in 2014 begon de populariteit flink toe te nemen, ook in het bedrijfsleven. Op 22 mei 2014 bereikte de Bitcoin een waarde van 525 dollar.

Vanaf begin 2017 begon de Bitcoin enorm te stijgen. Rond het einde van het jaar explodeerde de Bitcoin naar een waarde van 20.000 dollar.

Eerste transactie

In het Bitcoin netwerk staat deze actie ook wel bekend als een historische gebeurtenis. Dit is namelijk de eerste keer dat iemand een product/dienst uit de wereld heeft verkregen in ruil voor de Bitcoins. Hiermee staat de Bitcoin voor het eerst ook tegen iets van waarde.