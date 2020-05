Samsung Terrace: 4K TV voor buiten

Samsung heeft een nieuwe televisie uitgebracht welke zich richt op het gebruik in de buitenlucht. De Terrace is een nieuwe televisie welke prima buiten kan staan en beschikt over prima specificaties.

Samsung Terrace

De Terrace kan prima buiten staan. De maximale helderheid kan ingesteld worden op 2000 nits. Daarnaast beschikt de tv over een IP55-certificaat, waarmee de Terrace spuitwaterdicht is.

Het tv-paneel is een high-end QLED-variant. Voor het tegengaan van reflecties is er een speciale coating te vinden.

Net als andere recente Samsung QLED TV’s heeft de televisie ook beschikking tot enkele media systemen zoals Apple TV, AirPlay 2. Standaard is de Apple TV-app ook aanwezig op het apparaat. Qua connectiviteit is er WiFi en Bluetooth aanwezig.

Met een helderheid van 2.000 is de TV ook geschikt om met fel zonlicht nog te gebruiken, door een speciale coating worden er reflecties voorkomen op het paneel.

Optioneel is de Samsung Terrace Soundbar beschikbaar.

Beschikbaarheid:

Het apparaat is nu te koop in de VS en Canada en daar heeft de TV een adviesprijs van 3455 dollar voor het 55-inch exemplaar. Voor het 65-inch exemplaar betaal je 4999 dollar. De grootste variant is te verkrijgen voor 6499 dollar en is 75-inch.

Wanneer en of de Terrace ook naar Europa komt is vooralsnog onduidelijk.