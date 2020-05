Het vergeten apparaat: Nintendo Wii spelcomputer

In deze reeks van artikelen gaan we verder in op het vergeten apparaat. Het doel is om terug te blikken op de apparaten van vroeger en welke technieken destijds zijn gebruikt. In dit artikel gaan we verder in op de Nintendo Wii. De wereldhit van Nintendo op de game markt.

Nintendo Wii

De spelcomputer van Nintendo met de naam Wii is de opvolger van de Nintendo GameCube en de onthulling was op 16 september 2005. Vervolgens verscheen de console op 19 november 2006 voor de Verenigde Staten en 2 december 2006 voor Japan. De console verscheen op 8 december 2006 in Europa.

Met de Nintendo Wii heeft Nintendo de strijd gewonnen van de 5e generatie gameconsoles. Tegen juni 2015 waren er meer dan 100 miljoen consoles verkocht.

Nintendo kwam in oktober 2011 met de Wii Family Edition, een goedkopere uitvoering waarbij de compatibiliteit met de GameCube niet meer aanwezig was. Ook de aansluitingen voor de GameCube controllers en geheugenkaartjes waren niet meer te vinden op de console.

Specificaties

Onder de motorkap van de Nintendo Wii was er een IBM PowerPC Broadway CPU te vinden welke is geklokt op 729 Mhz. De grafische processor is de ATI Hollywood welke is geklokt op 243Mhz. Verder was er 88MB GDDR3 SDRAM geheugen aanwezig en 512MB interne opslag.

Vernieuwing

Het meest vernieuwende voor de tijd van de Nintendo Wii was de aanwezigheid van de Wii Remote. Dit was de afstandsbediening welke bewegings-en positiegevoelig is. De spelcomputer weet via de sensorbar precies de locatie van de controller. Veel games zijn hierop uitgebracht, zoals Wii Sports, Mario Kart Wii of The Legend of Zelda: Skyward Sword.

Inmiddels is de Nintendo Wii vervangen voor de Nintendo Switch. Maar nog altijd is de Nintendo Wii een van de meest verkochte consoles op de markt van Nintendo.