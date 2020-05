OPPO smartphones; is er ruimte voor deze smartphones?

De Chinese fabrikant OPPO is al een tijd actief in China en maakt inmiddels langzaam maar zeker ook de overstap naar Europa en Nederland.

OPPO is voor de meeste wellicht onbekend, maar in China is OPPO enorm populair en één van de grootste telefoonfabrikanten. Een groot voordeel van Oppo is de flinke diversiteit van smartphones. Zo zijn er budget smartphones en high-end smartphones met een uitstekende camera of tot een smartphone met een onzichtbare selfiecamera.

Geschiedenis

Om een korte introductie te geven. OPPO is sinds 2001 actief en is sinds 2018 ook in Nederland actief. Met een wereldwijd marktaandeel van 9 procent is OPPO zeker geen kleine speler op de markt. Hiermee behoort OPPO tot de top 5 van best verkochte smartphonemerken en is het zeker een concurrent voor merken als Samsung, Apple en Huawei.

OPPO is niet de eerste keus als het zal gaan om de budgetsmartphones, maar komt voornamelijk goed uit de test als het gaat om de nieuwe functies welke worden toegevoegd en innovatie. Functies hiervan zijn bijvoorbeeld de uitschuifbare camera en snellaadfunctie.

Ondanks de enorme groei in China is het merk in Nederland nog behoorlijk onbekend, met de komst van een Nederlands kantoor wil de Chinese speler zich meer gaan richten op de Europese markt.

Topmodel

Laten we kijken naar het topmodel van het smartphonemerk; de OPPO Find X2. De Find X2 kan de concurrentie aan met de topmodellen van Samsung, Apple en Huawei. De Find X2 Pro is de betere versie ten opzichten van de Find X2. Met een prijs van 1199 euro is de Find X2 behoorlijk aan de prijs – maar je zit hierin ook in het duurdere segment qua specificaties en hardware.

Een nieuwe trend op de smartphonemarkt is innovatie op het scherm. De OPPO Find X2 Pro is voorzien van een 120Hz scherm. Hiermee reageert het scherm snel op je touchbewegingen en merk je vooral bij de games en video’s een vloeiend geheel. Het display is met 6,7 inch behoorlijk groot en heeft daarnaast een resolutie van 3168 bij 1440 pixels.

Camera’s

Waar OPPO vooral om bekend staat is de kwalitatieve camera’s welke zijn toegepast. Bij de Find X2 zijn er een drietal camera’s aanwezig, waarvan een reguliere 48 megapixel camera, 48 megapixel groothoek en een 13 megapixel telelens. OPPO belooft vijf keer optische zoom met de 13 megapixel telelens.

Een unieke functie waar de Find X2 ook in uitblinkt is de aanwezigheid van de 65W oplader welke de smartphone van 0 naar 100 in 36 minuten kan opladen.

Goedkopere segment

Nu heeft het merk niet alleen in het duurdere segment smartphones. Ook de Find X2 NEO en Find X2 Lite zijn in het assortiment te vinden van OPPO. Naast deze modellen zijn er nog vele smartphones van OPPO te vinden op de markt.

Vergelijking met de concurrentie

In vergelijking met de concurrentie heeft OPPO een aantal voordelen. Een van de grootste voordelen voor het merk ten opzichten van bijvoorbeeld Huawei, Samsung en Apple is innovatie. OPPO weet de smartphones te voorzien van nieuwe unieke functies welke voorlopen op de concurrentie.