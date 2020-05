Nintendo Switch momenteel weer op voorraad bij Bol.com

De Nintendo Switch was de afgelopen werken slecht te verkrijgen. Inmiddels is er weer voorraad bij Bol.com. Het gaat hierbij om het exemplaar met de verbeterde accuduur. De voorraad is op 25-5 toegevoegd, en is naar verwachting behoorlijk beperkt.

Nintendo Switch bestellen

Al enkele weken is de Nintendo Switch lastig te verkrijgen, niet vreemd aangezien de Nintendo Switch een enorm succes is voor Nintendo. Ook de succesgame Animal Crossing: new Horizons is enorm populair. En is direct de populairste game welke ooit is verschenen voor de console.

Voorraad bij Nederlandse winkels

De voorraad bij de Nederlandse winkels van de Nintendo Switch wordt steeds opnieuw aangevuld. Vooral bij Coolblue, Bol.com en Amazon is er regelmatig een nieuwe levering. Inmiddels heeft Bol.com weer een nieuwe levering met nieuwe consoles ontvangen. Voor 329 euro is de console te bestellen.

Levering bol.com

De productpagina van de Nintendo Switch in het grijs met een verbeterde accuduur is hier te vinden bij Bol.com Het volledige aanbod is te vinden op de Nintendo Switch pagina van Bol.com. Met een adviesprijs van 329 is de prijs prima in vergelijking met de duurdere concurrenten.

Wacht niet te lang met bestellen, aangezien de Nintendo Switch beperkt beschikbaar zal zijn. Nintendo heeft eerder al laten weten dat de voorraad naar verwachting tot het einde van het jaar beperkt zal blijven. Hiermee is de voorraad bij Bol.com naar waarschijnlijk zeer beperkt.