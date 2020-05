Dit is de eerste eerste PlayStation Plus game van juni 2020

Sony geeft PlayStation Plus abonnees iedere maand de mogelijkheid om een tweetal games gratis te downloaden. Voor juni 2020 is de eerste game beschikbaar, het gaat hierbij om Call of Duty WWII.

Eerste PlayStation Plus game van juni

Sony heeft zojuist bekendgemaakt dat Call of Duty: WWII de komende maand gratis gedownload kan worden op de PlayStation 4 indien je beschikt over een PlayStation Plus abonnement.

De tweede titel is vooralsnog onduidelijk, maar zal een deze dagen uitgebracht worden. Call of Duty: WWII is vanaf morgen al te downloaden vanuit de store.

Huidige games

Momenteel zijn de games Farming Simulator 19 en Cities: Skyline gratis te downloaden vanuit de store. Deze zijn beide onderdeel van het mei aanbod.