Het vergeten apparaat: Samsung i7500 Galaxy

In deze reeks van artikelen gaan we verder in op het vergeten apparaat. Het doel is om terug te blikken op de apparaten van vroeger en welke technieken destijds zijn gebruikt. In dit artikel gaan we verder in op de Samsung i7500 Galaxy. De eerste smartphone van Samsung welke beschikte over Android.

Samsung i7500 Galaxy

De Samsung i7500, ook wel bekend als de Samsung i7500 Galaxy verscheen in 2009 op de markt en was de eerste Android smartphone van Samsung. Ook was het een van de eerste Android smartphones op de gehele markt.

Zeker rond 2009 waren de specificaties behoorlijk uniek. Het toestel beschikte over een groot 3,2-inch scherm met een aantal toetsen daaronder.

Begin van de Galaxy-serie

De Samsung i7500 was het begin van de Galaxy-reeks van Samsung. Momenteel is deze reeks enorm populair en zijn er vele smartphones verschenen op de markt. De smartphone werd aangekondigd in april 2009 en beschikte over een 3,2-inch AMOLED scherm met een resolutie van 480 bij 320 pixels. Met een dikte van 12 millimeter dik was de smartphone in 2009 een van de dunste.

Specificaties Samsung i7500 Galaxy

Onder de motorkap van de smartphone was er een Qualcomm MSM7200 processor te vinden met een snelheid van 528Mhz. De processor was voorzien van een enkele core. Verder was er 128MB aan werkgeheugen aanwezig en 8GB aan interne opslag.

Aan de achterzijde van de smartphone was er ruimte voor een 5 megapixel camera met een enkele led als flitsers. Aan de voorzijde was er geen camera. Bij de release was het toestel voorzien van Android 1.5.

Beschikbaarheid

De smartphone verscheen tegen de herfst officieel in Nederland en heeft een adviesprijs meegekregen van 549 euro. Enkele jaren later zien we deze smartphone vooral als een mooie start voor de Samsung Galaxy Serie. Het echte succes verscheen voor Samsung met de Samsung Galaxy Sll smartphone.