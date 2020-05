Het vergeten apparaat: Nintendo GameCube

In deze reeks van artikelen gaan we verder in op het vergeten apparaat. Het doel is om terug te blikken op de apparaten van vroeger en welke technieken destijds zijn gebruikt. In dit artikel gaan we verder in op de Nintendo GameCube. Een enorm populaire gameconsole van Nintendo.

Nintendo GameCube

De Nintendo GameCube is een spelcomputer en verscheen uit een serie van spelcomputers door Nintendo. Op 18 september 2001 verscheen de console in Japan, waarna de console vanaf 18 november 2001 in de Verenigde Staten in de verkoop was gegaan. Sinds 3 mei 2002 verscheen de console in Europa. De prijs bij de release van de console was 199 dollar.

Opvolger Nintendo 64

De GameCube was de opvolger van de Nintendo 64 en beschikte onder andere over beter graphics. Ook nieuw ten opzichten van de Nintendo 64 was de aanwezigheid van de mini-DVD schijfjes. Hiermee was het voor game ontwikkelaars mogelijk om de games qua inhoud groter te maken.

Qua concurrentie waren er in 2001 vooral de PlayStation 2 en de Xbox.

Tegenvaller in de verkoop

Het succes was vooral in vergelijking met de concurrentie niet enorm. Met ruim 21 miljoen verkochte exemplaren was het voor Nintendo een tegenvaller. Op 8 december 2006 verscheen de opvolger, de Wii. Voor Nintendo was de Nintendo Wii een enorm succes met ruim 100 miljoen verkochte exemplaren.

Specificaties

Onder de motorkap van de GameCube was er een 128-bitss IBM PowerPC processor te vinden op een kloksnelheid van 485Mhz. De Artx/Nintendo Flipper was de grafische processor. Het geheel beschikte over 43MB aan geheugen waarvan 24MB videogeheugen.