OnePlus begonnen met uitrol Android 10 voor OnePlus 5 en 5T

OnePlus is begonnen met de uitrol van de Android 10-update voor de OnePlus 5 en 5T smartphone. Deze smartphone verschenen in 2017 in juni en november. De updates zal in fases verspreid worden via een OTA-update.

Android 10 voor OnePlus 5 en 5T

Android 10 staat bij OnePlus bekend als de OxygenOS 10.0.0 update. OxygenOS is de schil van de fabrikant welke over Android heen komt te liggen.

De nieuwe grote update brengt een aantal nieuwe functionaliteiten naar de smartphone, waaronder een nieuwe interface en privacy verbeteringen voor de locaties.

Het kan enige tijd duren voordat de update naar alle gebruikers beschikbaar zal komen. In de komende dagen zal OnePlus de update steeds verder uitrollen.

Al even was het bekend dat Android 10 zijn weg zou vinden naar de OnePlus 5 en 5T smartphone. Ook de OnePlus 7 en OnePlus 6 serie zijn inmiddels voorzien van Android 10. Het nieuwe topmodel van de fabrikant beschikt uiteraard ook over de nieuwste update van Android.