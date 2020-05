Nintendo Switch kopen? Bij Bol.com is weer nieuwe voorraad

De Nintendo Switch is sinds deze week weer regelmatig verkrijgbaar bij diverse webwinkels. Onder andere Bol.com heeft regelmatig weer aanbod op de website. Sinds 28 mei is er een nieuwe voorraad te vinden op de website.

Nintendo Switch voorraad

Al enkele weken is de Nintendo Switch lastig te verkrijgen, niet vreemd aangezien de Nintendo Switch een enorm succes is voor Nintendo. Ook de succesgame Animal Crossing: new Horizons is enorm populair. En is direct de populairste game welke ooit is verschenen voor de console. De lopende coronavirus situatie help ook zeker mee voor de populairiteit van de console.

Update 28 mei 2020

Bij Bol.com is de console nu uit voorraad te verkrijgen. Voor 329 euro is de console te bestellen.

Levering bol.com

De productpagina van de Nintendo Switch in het grijs met een verbeterde accuduur is hier te vinden bij Bol.com .Het volledige aanbod is te vinden op de Nintendo Switch pagina van Bol.com. Met een adviesprijs van 329 is de prijs zeer goed in vergelijking met de duurdere concurrentie welke al snel boven de 400 euro de console verkoopt.

Beperkt beschikbaar

Wel is de voorraad naar verwachting beperkt, omdat de productie beperkt blijft. Wacht daarom zeker niet te lang met bestellen.