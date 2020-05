OnePlus CEO; er komen weer budgetvriendelijke smartphones

OnePlus CEO Pete Lau heeft laten weten dat er weer goedkope smartphones op de markt uitgebracht zullen worden. Zo heeft Pete Lau laten weten in een interview.

Goedkopere smartphone

OnePlus is ontstaan als nieuw bedrijf met als moederbedrijf Oppo. In 2014 kwam OnePlus met de One smartphone. In 2014 was de OnePlus One een smartphone met high-end specificaties voor een lage prijs. In de opvolgende jaren zijn er verschillende smartphones verschenen, bij OnePlus werden de smartphones steeds duurder. Met de OnePlus 8 smartphones is OnePlus vrij gelijk aan de high-end smartphones qua prijs.

In een interview met Fast Company heeft de ceo van OnePlus, Pete Lau, laten weten dat er een nieuwe budgetvriendelijke OnePlus op de markt komt. Volgens Lau is er momenteel veel vraag naar de smartphones van OnePlus voor een betaalbare prijs.

Volgens eerdere geruchten komt OnePlus met de Z smartphone. De smartphone zou beschikken over een MediaTek SoC en is hiermee goedkoper in vergelijking met de high-end concurrentie.

Ter vergelijking de eerste OnePlus One verscheen voor een prijs van 269 euro op de markt. De nieuwe OnePlus 8 en 8 Pro worden momenteel verkocht voor 699 en 899 euro.