Dit zijn de gratis PlayStation Plus games van juni + aanbieding PlayStation Plus

De game Call of Duty: WWII was al eerder bekend als gratis game van het juni PlayStation Plus aanbod. Vandaag heeft Sony laten weten dat Star Wars Battlefront 2 de laatste game is voor de maand juni.

Star Wars Battlefront 2 & Call of Duty: WWII

Je kunt beide games downloaden tot en met 6 juli. De PlayStation Plus-games van de maand mei; Cities: Skylines en Farming Simulator, kun je nog downloaden tot 1 juni.

Korting op jaarabonnement PlayStation Plus

Tijdelijk is er ook een flinke korting aanwezig op een PlayStation Plus abonnement. De korting is vanwege het Days of Play-evenement.

Met een PlayStation Plus abonnement kunnen gebruikers onder andere online gamen en elke maand gratis games downloaden.

Het abonnement is nu voor 41,99 euro te bestellen bij onder andere Bol.com