Sony kondigt volgende week launchgames voor PlayStation 5 aan

De geruchten over de PlayStation 5 blijven toenemen. Inmiddels is er meer informatie uitgebracht over de eerste launchgames van de PlayStation 5 welke tijdens een PS5 reveal evenement worden uitgebracht.

Launchgames voor PlayStation 5

Op donderdag 4 juni zal Sony tijdens een digitale presentatie de eerste launchgames onthullen.

Tot nu toe heeft Sony al een paar details over de spelcomputer naar buiten gebracht, maar veel is nog onduidelijk. Zo is het ontwerp en de verkoopdatum nog niet bekend. Wel heeft Sony laten weten dat de console voor het einde van 2020 verkocht zal worden.

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC — PlayStation (@PlayStation) May 29, 2020

Sony kondigt in een blogpost het aankomende evenement aan. Vanwege het coronavirus is er geen fysiek evenement.

Het event zal op om 22:00 uur op 4 juni plaatsvinden en is via YouTube en Twitch te bekijken.