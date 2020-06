Broadcom CEO: iPhone 12 komt mogelijk kwartaal later

Het lijkt erop dat de iPhone 12 niet in het derde kwartaal op de markt zal komen, maar in het vierde kwartaal van 2020 pas zal verschijnen. Zo geeft Broadcom CEO Hock Tan aan. Broadcom is een van de belangrijkste leveranciers en is onder andere verantwoordelijk voor de WiFi-chips welke zijn te vinden in de iPhone.

Vertraging voor iPhone 12?

Al enkele weken is er veel onduidelijkheid over de release van de nieuwe iPhone 12 line-up. Naast de vele geruchten brengt ook Broadcom nu twijfels naar buiten over de lancering welke normaal gesproken rond september is gepland.

Volgens de CEO komt de iPhone 12 mogelijk in het vierde kwartaal van 2020 op de markt. Voor Broadcom is Apple een van de belangrijkste leveranciers.

Naast de CEO van Broadcom heeft eerder ook analist Ming-Chi Kuo laten weten dat de iPhones later op de markt zullen kommen. Het is goed mogelijk dat Apple de iPhone 12 line-up alsnog zal tonen in september, maar ze pas vanaf oktober officieel beschikbaar zal stellen.