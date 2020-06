NL-Alert test controlebericht op maandag 8 juni om 12:00 uur

NL-Alert test maandag 8 juni om 12:00 een via een controlebericht de dienst. Dit maal verschijnt het bericht naast telefoons en reclameborden – ook op de reisinformatieborden van de NS.

Iedereen die op maandag 8 juni in Nederland aanwezig is, zal een NL-Alert controlebericht op zijn telefoon, tenzij ingesteld. Wanneer er geen bericht zal verschijnen is de smartphone nog niet correct ingesteld voor NL-Alert. Indien dat het geval is, is het aan te raden om via de website van NL-Alert te raadplegen voor de juiste instellingen.

Via NL-Alert waarschuwt en informeert de overheid burgers over noodsituaties. Zo staat erin een NL-Alert vermeld wat eraan de hand is, wat er moet worden gedaan en waar verdere informatie is te vinden. De meeste nieuwe telefoons werken standaard al met NL-Alert.

Cell broadcast

NL-Alert maakt gebruik van cell broadcast, deze techniek maakt gebruik van de zendmasten om het bericht uit te zenden.

Hoe weet ik dat het om een controlebericht gaat en niet om een noodsituatie?

In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te doen. Het controlebericht bevat de volgende tekst:

“NL-Alert 08-06-2020 12:00: CONTROLEBERICHT. U hoeft niets te doen. Meer informatie op www.nl-alert.nl ### TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english“