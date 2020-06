Dit is de nieuwe datum van het PS5 reveal event

Eerder heeft Sony het PS5 reveal event uitgesteld. Inmiddels heeft Sony de nieuwe datum uitgebracht.

Vorige week stelde Sony haar Future of Gaming evenement nog uit in verband met de protesten in de Verenigde Staten. Maar echt lang wachten is niet nodig. Aanstaande donderdag is alsnog de presentatie van Sony.

Het evenement richt zich op de games en gameplay welke we mogen verwachten van de PlayStation 5. Het is niet de verwachting dat Sony tijdens het evenement de console zelf gaan onthullen.

See you Thursday 11th June at 9pm BST / 10pm CEST for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/zZu5Obt6yY pic.twitter.com/9Ztn49EJBR — PlayStation Europe (@PlayStationEU) June 8, 2020

Inmiddels heeft Sony ook via een tweet officieel uitgebracht dat het evenement op 11 juni om 22:00 zal plaatsvinden.