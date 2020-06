Hoe hebben Formule 1 coureurs zich voorbereid op het nieuwe seizoen?

De Formule 1 coureurs hebben zich op een andere manier dan gebruikelijk moeten voorbereiden op het nieuwe seizoen. De start van het seizoen is in verband met de coronacrisis verplaatst naar 5 juli. De GP Oostenrijk is de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen en vindt plaats in Spielberg op de Red Bull Ring. De coureurs hebben zich tijdens de coronacrisis op verschillende manieren voorbereid. Zo zijn er meerdere coureurs die deel hebben genomen aan E-sports racen.

E-sport racen ter voorbereiding op nieuwe seizoensstart

Het was voor de coureurs belangrijk om het racegevoel tijdens de coronacrisis te behouden. De simulator heeft daar een belangrijke rol in gespeeld en het E-sport racen is daarin een goede voorbereiding geweest. Zo hebben onder meer Leclerc, Albon en Russel meegedaan aan E-sport racen. Max Verstappen heeft het racegevoel op peil gehouden door te simracen. Zo heeft Verstappen afgelopen weekend nog meegedaan aan de virtuele race van Le Mans met Team Redline. De auto was tijdens de race uitgevallen en er waren serverproblemen, maar Verstappen wist uiteindelijk toch nog de finish te bereiken. Hamilton van Mercedes die als concurrent van Verstappen bekend staat en regerend kampioen is, heeft minder op met de simulator. Toch lijkt het erop dat ook Hamilton zich in de sim gaat wagen ter voorbereiding op de opening van het seizoen. Dat heeft de coureur kenbaar gemaakt in een filmpje van Mercedes.

Testraces ter voorbereiding

De Formule 1 coureurs hebben met de versoepeling van maatregelen weer mogelijkheden om testraces uit te voeren. Zo is het in Groot-Brittannië alweer mogelijk om exclusieve testraces te rijden op circuits. Lando Norris bereidt zich als coureur van McLaren op verschillende manieren voor. Naast het rijden in een Formule 3 auto blijft de coureur simulatorwerk doen en tussendoor gaat hij ook nog karten. Het team van Renault gaat op de Red Bull Ring in Oostenrijk testsessies houden met Daniel Ricciardo en Esteban Ocon. Vallteri Bottas en Lewis Hamilton van Mercedes hebben al twee keer een dag op Silverstone getest. Het team van Ferrari heeft daar ook nog plannen toe. Max Verstappen vindt het niet nodig om in de aanloop naar de officiële start van het seizoen nog te testen. Het testen gebeurt namelijk met oude racewagens en ook de banden zijn anders. De reglementen staan het namelijk niet toe om met de huidige racewagens te gaan testen.