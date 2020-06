‘Problemen met Apple AirPower opgelost’

De Apple AirPower heeft een aardig dossier binnen Apple en heeft na de enorme vertraging nooit het daglicht gezien. Maar toch lijkt het erop dat er goed nieuws is.

De Apple-oplaadmat AirPower lijkt er toch weer aan te komen. De problemen zijn hierodor mogelijk opgelost. Sinds maart 2019 is het product volledig geschrapt, omdat het de kwaliteitseisen van Apple niet kon behalen.

Well, you guys wanted a better picture of “C68”… 😏

Remember how I said that the main problem was that current prototypes didn’t support Apple Watch?

Yeah.

Well.

They got the Watch working… 👀 pic.twitter.com/LvBeNAAtt3

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020