Back to school: vier tips voor jouw nieuwe schooltas

Langzaamaan gaan de scholen weer gedeeltelijk of geheel open, en moet iedereen weer naar school. Vooral volgend schooljaar zullen de meeste lessen gewoon weer op school gegeven worden. Dat betekent dat je weer toe bent aan nieuwe schoolspullen! Wat is nou de ideale schooltas, en wat moet je sowieso mee naar school nemen? Lees hier vier tips.

1: Genoeg ruimte

Het is belangrijk dat je een tas uitzoekt waar je genoeg in kwijt kan. Een kleine handtas zal waarschijnlijk niet voldoende zijn. Kies in ieder geval een tas waar je met gemak een laptop in kwijt kan, voor het geval dat je die mee moet nemen. Een tip: kies een laptop die niet groter is dan 13 inch, zodat hij niet moeilijk mee te nemen is en niet te zwaar is. Een andere tip is om een extra Acer oplader, Dell oplader of welke laptop je ook hebt mee te nemen. Laat die dan gewoon altijd in jouw tas zitten, zodat je nooit zonder komt te zitten.

2: Comfortabel

Een schooltas moet comfortabel zijn, want soms loop je een heel eind van het ene lokaal naar de ander. Dan wil je niet met een loodzware tas in je hand lopen. In die situatie is een rugzak het prettigst, omdat je zo geen last krijgt van je rug of schouders. Er zijn tegenwoordig veel modieuze rugzakken te vinden, dus neem eens een kijkje.

3: Zijvakjes

Een tas waar zijvakjes in zitten, zijn erg handig. Sommige tassen bestaan uit één groot vak en dan is het vaak lastig om losse voorwerpen zoals je sleutels, lippenbalsem of portemonnee terug te vinden. Kies daarom een tas waar er verschillende vakjes aan de binnenkant en/of buitenkant zitten. Stop hier dan alle kleine voorwerpen in die makkelijk verdwijnen in het grote vak.

4: Maak gebruik van jouw kluisje

Je moet veel heen en weer lopen met jouw schooltas, en dan is het gewoon niet prettig als er veel in zit. Stop de dingen die je niet elke dag nodig hebt in jouw kluisje. Heb je ’s ochtends boeken nodig, maar gebruik je die in de middag niet? Leg ze dan na gebruik in je kluisje. Zo hoef je dat extra gewicht niet te tillen zonder dat het nodig is. Ook kun je hier extra dingen zoals deodorant en kauwgom in leggen, want ook deze dingen heb je niet de hele dag nodig en zorgen toch voor extra gewicht.