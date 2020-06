Nintendo Switch momenteel weer op voorraad bij Bol.com

De Nintendo Switch was vorige maand regelmatig te verkrijgen in Nederland, maar sinds deze maand is het aanbod minimaal. Daar is nu verandering in gekomen. De Nintendo Switch is per direct weer te bestellen bij Bol.com.

Nintendo Switch kopen in Nederland

De Nintendo Switch is op voorraad bij Bol.com in een tweetal varianten. Het gaat hierbij om de variant met rood/blauw en de zwarte versie. Beide te verkrijgen voor 329 euro. Naar verwachting is het aanbod wel beperkt.

Voorraad

Al eigenlijk sinds de coronacrisis is de console erg beperkt te verkrijgen. Voor het laatst was er een goede verkrijgbaarheid op 25 mei. Maar er is goed nieuws, Bol.com heeft het assortiment bijgevuld met een nieuwe voorraad.

De productpagina van de Nintendo Switch in het rood/blauw met een verbeterde accuduur is hier te vinden bij Bol.com. De grijze variant is op deze pagina te bestellen.

Het volledige aanbod is te vinden op de Nintendo Switch pagina van Bol.com.

Naar verwachting is de console net zoals de voorgaande keren behoorlijk beperkt. Wacht daarom zeker niet te lang met bestellen. Zoals bekend is er nog altijd een beperkte levering vanuit Nintendo richting Europa. De verwachting is dat dit tegen het einde van het jaar opgelost zal worden.