Wat kunnen we verwachten van WWDC 2020?

Maandag staat de keynote van WWDC 2020 op de planning. Tijdens dit virtuele evenement zal Apple de belangrijkste nieuwe functies aankondigen voor de iPhone, Mac, maar ook de Apple Watch en Apple TV. Wat kunnen we verwachten?

iOS 14/ iPhone OS

Het is geen geheim dat Apple tijdens de presentatie de nieuwe versie van iOS zal aankondigen. Logischerwijs geeft Apple de opvolger van iOS de naam iOS 14, al laat een betrouwbare Apple lekker weten dat het mogelijk iPhone OS zal worden als naamgeving.

Tijdens de presentatie krijgen we meer informatie over de nieuwe versie. Een aantal functionaliteiten zijn al uitgelekt – zo zou je het thuisscherm anders kunnen indelen en rangschikken. Ook gaan er al langere tijd geruchten om de standaard-apps te wijzigen voor de browser, e-mail en wellicht ook muziek,

De iPhone is met iOS 14 mogelijk ook te gebruiken voor toegang tot de auto via CarKey, wanneer de auto het nieuwe systeem zal ondersteunen.

Slaaptracking

Apple zou de langverwachte slaaptracking gaan verwerken in watchOS 7. Sensoren in het horloge zien wanneer je ’s nachts zal bewegen om zo het ritme te analyseren. Ook gaan er geruchten over een bloedzuurstofmeter en ondersteuning voor CarKey.

Hardware

Naast de vele software aankondigingen zijn er ook verwachtingen op hardware gebied. en van de grootste geruchten van WWDC20 is dat Apple de overstap naar een eigen ontworpen ARM processor aankondigt. Momenteel gebruikt Apple processors van Intel. Nieuwe producten worden nog niet verwacht.

Wel gaat het gerucht rond over een vernieuwde iMac met dunnere schermranden.

iPad

Naast de komst van een nieuwe iMac, is de komst van een nieuwe iPad ook te verwachten. Als we de geruchten mogen geloven gaat het om een iPad Air welke beschikt over een iPad Pro-ontwerp en een iPad Mini met een groter scherm.

Verder zijn er ook geruchten over de:

AirPods Sutdio

AirTags

Vernieuwde HomePodd

Apple AirPower

WWDC20

Vanaf 19:00 is aanstaande maandag de keynote live te volgen via de Apple TV of de website van Apple.