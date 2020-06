FIFA 21 releasedatum aangekondigd, ondersteuning voor Next-gen consoles

EA heeft de releasedatum van de FIFA 21 voor de current-gen gameconsoles aangekondigd en laat weten dat er een gratis upgrade naar de next-gen consoles zal verschijnen zodra deze verschijnen.

Op 9 oktober 2020 zal de FIFA 21 game uitgebracht worden voor de PS4, Xbox One en pc via Origin en Steam. Voor de volgende generatie is er nog geen datum verschenen. De officiële data voor FIFA 21 van de volgende generatie worden later dit jaar bekendgemaakt.

Alle progressie van FIFA 21 Ultimate Team gaat mee van de huidige consoles naar de volgende generatie. Alleen de progressie gemaakt in Online Seasons, Co-Op Seasons, Career Mode en Pro Clubs zullen niet meegaan naar de nieuwe consoles.

Spelers die FIFA 21 kopen voor de PS4 of Xbox One, hebben het recht voor een download voor de next-gen consoles.