Het vergeten apparaat: Apple I computer

In deze reeks van artikelen gaan we verder in op het vergeten apparaat. Het doel is om terug te blikken op de apparaten van vroeger en welke technieken destijds zijn gebruikt. In dit artikel gaan we verder in op de Apple I. De eerste computer van Apple.

De Apple I was de eerste personal computer van Apple welke een toetsenbord combineerde met een microprocessor en de verbinding naar een monitor. De eerste Apple computer was ontworpen door Steve Wozniak en was bedoeld voor persoonlijk gebruikt.

Steve Jobs, een vriend van Wozniak, kwam op het idee om de Apple I computer te verkopen. De PC verscheen op de markt als één van de eerste Apple computers in het begin van 1976. De prijs was 666,66 Amerikaanse dollar. In totaal zijn er 200 stuks geproduceerd.

Apple was vooral uniek in het gebruik van een toetsenbord en een monitor. Bij de concurrentie waren dit vooral tuimelschakelaars welke vooraf waren gemonteerd. Zeker voor zijn tijd was de Apple I behoorlijk innovatief. In 1977 verscheen de Apple II.

Specificaties

Qua specificaties was er een MOS Technology CPU aanwezig van het type 6502 op ongeveer 1Mhz. Standaard was er 4kB aan RAM, wat uitbreidbaar was tot 8kB of tot 48kB via uitbreidingskaarten.

Veel geld

Momenteel is de Apple I behoorlijk veel geld waard. Er zijn momentele weinig exemplaren in omloop. Het hoogste bedrag dat ooit werd betaald op een veiling, is 905.000 dollar (805.000 euro).

Macintosh

Op 24 januari 1984 lanceerde Apple de Macintosh, de eerste computer met een grafische interface en een muis. Vooral de Macintosh was een grote doorbraak omdat het systeem met een muis en interface was te besturen. Knippen en plakken was hierbij ook mogelijk. Het prijskaartje van de computer bedroeg 2495 dollar.

Bron afbeeldingen; Wikimedia