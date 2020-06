Het vergeten apparaat: Macintosh 128K

In deze reeks van artikelen gaan we verder in op het vergeten apparaat. Het doel is om terug te blikken op de apparaten van vroeger en welke technieken destijds zijn gebruikt. In dit artikel gaan we verder in op de Macintosh 128K. De eerste compacte computer van Apple.

De Macintosh 128k, ook wel de Apple Macintosh, is de allereerste compacte computer van Apple in de Macintosh-serie. De 128k naam staat voor de hoeveelheid RAM-geheugen.

Macintosh 128k

In de herfst van 1983 verscheen de Macintosh 128k voor de pers. Vervolgens verscheen de PC op 23 januari 1984 voor het grote publiek. De presentatie gebeurde via een advertentie welke werd uitgezonden tijdens de Super Bowl. De computer bevatte een 3,5-inch floppy drive voor de opstartdisk. MacPaint en MacWrite waren aanwezig als programma’s.

De Macintosh 128k beschikte niet over een koelmechanisme, en was gericht op de luchtbeweging. Dit was een besluit van Steve Jobs welke erop stond dat er geen ventilator aanwezig zou zijn om het apparaat zo stil mogelijk te houden, hierdoor ontstonden er veel problemen rondom de hitte. Later verscheen er een externe ventilator om de pc te voorzien van de benodigde luchtstroom.

Specificaties

De Macintosh 128k beschikte over de volgende hardware specs:

Processor: Motorola 68000, 7,8336 MHz

ROM-grootte: 64 kB

RAM-geheugen: permanent gesoldeerd

Video RAM-type: ingebouwd

Standaard RAM: 128 kB

Maximum RAM: 128 kB

Standaard diskettestation: 3,5-inch, 400 kB

Type batterij: 4,5 volt Alkaline

Beeldscherm: 512×342 monochroom

Afmetingen: 34,5 cm × 24,4 cm × 27,7 cm (lxbxh)

Gewicht: 7,5 kg

Macintosh 512k

Op 10 september 1984 verscheen de Macintosh 512K. Deze versie beschikte over 512kB aan geheugen. Op 16 januari 1986 was het tijd voor evolutie in de Macintosh serie met de Macintosh Plus. Een SCSI-poort zorgde ervoor dat je externe apparaten zoals een harde schijf of printer op de computer kon aansluiten. Het nieuwe besturingssysteem beschikte daarnaast over vele veranderingen. Vanaf 1998 verscheen de eerste iMac.

Bron afbeeldingen; Wikimedia