OnePlus komt met nieuwe lijn betaalbare smartphones

De geruchten waren er al even. Maar het Chinese merk OnePlus heft vandaag een nieuwe smartphonelijn aangekondigd. Deze smartphones worden goedkoper in vergelijking met de huidige toestellen van OnePlus.

OnePlus komt met goedkopere smartphones

Momenteel is OnePlus een behoorlijk grote speler op de smartphonemarkt. Sinds de release van de OnePlus One is de prijs echter wel behoorlijk gestegen. Met een prijs van 899 euro voor het huidige topmodel zit de telefoon in het hogere segment.

Met een nieuwe lijn telefoons wil het bedrijf ook mensen bereiken welke minder willen besteden aan een smartphone, en niet de hoofdprijs willen betalen.

Meer details over de nieuwe lijn is vooralsnog niet uitgebracht. Het is hierdoor nog onbekend hoe duur de smartphones zullen worden. Wel is bekend dat de smartphones eerst in Europa en India op de markt zullen verschijnen. Het lijkt erop dat het bedrijf richt op een release in juli voor de smartphone.